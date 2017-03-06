Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.846 RUR   0.0299 GBR   2.1527 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.33 Brent   55.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 8 Мар 12° 9 Мар 13°

Дальнее зарубежье 06.03.2017 07:49

Более 15 человек погибли в аварии с автобусом в Панаме - власти

По меньшей мере 16 человек погибли и еще 35 получили ранения в результате аварии с автобусом в Панаме, сообщили местные власти.

Автобус с пассажирами, следовавший по скоростному шоссе, рухнул в ущелье, а затем скатился в реку.

"Это драматичный инцидент. Практически весь автобус, его внутренняя часть, прижата к тому месту, где находится сиденье водителя, многие пассажиры зажаты там", - сказал представитель службы гражданской обороны.

По его словам, многие из раненых находятся в критическом состоянии. Причины аварии пока не установлены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАНАМА, ДТП, ЖЕРТВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]