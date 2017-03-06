Более 15 человек погибли в аварии с автобусом в Панаме - власти

По меньшей мере 16 человек погибли и еще 35 получили ранения в результате аварии с автобусом в Панаме, сообщили местные власти.

Автобус с пассажирами, следовавший по скоростному шоссе, рухнул в ущелье, а затем скатился в реку.

"Это драматичный инцидент. Практически весь автобус, его внутренняя часть, прижата к тому месту, где находится сиденье водителя, многие пассажиры зажаты там", - сказал представитель службы гражданской обороны.

По его словам, многие из раненых находятся в критическом состоянии. Причины аварии пока не установлены.