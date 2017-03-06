Глава МИД Японии обсудил ракетные пуски КНДР с американским и южнокорейским коллегами - СМИ

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в телефонных беседах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Южной Кореи Юн Бен Се обсудил вопросы, связанные с пуском КНДР баллистических ракет, сообщили японские СМИ.

По его словам, он намерен обсудить сложившуюся ситуацию также с Москвой и Пекином.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дважды в понедельник созывал заседания Совета национальной безопасности в связи с ракетными пусками.

Ранее генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга заявил, что эти пуски представили угрозу национальной безопасности Японии.

Как сообщалось, Пхеньян в ночь на понедельник запустил в сторону Японского моря четыре баллистических ракеты, три из них упали в японской исключительной экономической зоне.

По сообщению военных, они упали примерно в 300 км от японского побережья.