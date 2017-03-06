АИФ отбирает подрядчиков для поддержки информационных систем

ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) объявил тендер на отбор услуг по оказанию в 2017 году поддержки информационных систем, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
Согласно тендеру, поддержка должна быть оказана трем системам: "Электронная ипотека", Автоматизированная Главная бухгалтерская книга, "Модулю информационного обмена" для обеспечения онлайн платежей по ипотеке.
Госпошлина за участие в тендере по каждому лоту составляет 100 манатов.
Прием предложений по тендеру будет проводиться до 26 апреля, тендерная процедура состоится 27 апреля.
АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.
А.Азизов
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