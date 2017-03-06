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Дальнее зарубежье 06.03.2017 08:57

Бывшие боевики из Алеппо идут служить в сирийскую армию

Амнистированные в Алеппо боевики массово переходят на службу в сирийскую армию, чтобы бороться против терроризма, другие возвращаются к мирной жизни.

"Они (террористы) обещали нам построить справедливое общество, а несут только смерть и жестокость. Они сумасшедшие фанатики, которые умеют только одно - убивать. Мирные жители их не поддерживают их, это миф", - заявил журналистам один из амнистированных боевиков, теперь солдат сирийской армии.

Бывшие боевики признаются, что складывают оружие и переходят на сторону регулярной армии, несмотря на угрозы со стороны бывших соратников.

Часть мирных жителей попала в ряды боевиков не по своей воле: одни - от безысходности, других шантажировали жизнями членов семьи.

"Я жил в Восточном Алеппо, мне нечем было кормить семью. А у боевиков склады были забиты западной гуманитарной помощью, но выдавали они ее только семьям боевиков. Чтобы не умереть, с голоду я вступил в их ряды", - сказал бывший боевик Мухаммад Ахмад Джасем. Как только началось наступление сирийской армии, он тут же сдался властям.

Все боевики, которые решили сложить оружие, проходят проверку, получают консультации. Те, кто решил вступить в ряды армии, получают необходимую амуницию. Процесс примирения обеспечивают старейшины при участии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Мы все понимаем, что выхода, кроме подлинного примирения у нас нет", - поделился один из старейшин, участвующих в процессе примирения.

Закон об амнистии в Сирии был принят в июле 2016 года. Указ президента страны Башара Асада предусматривает амнистию для всех вооруженных лиц, а также для тех, кто избежал ранее судебного наказания, если они сдадутся и сложат оружие, а также освободят тех, кого удерживают насильно. В указе отмечалось, что тем, кто согласен соблюдать эти условия, не будет предъявлено никаких обвинений. Действие указа продлено до 30 июня 2017 года.

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Тэги: СИРИЯ, БОЕВИКИ, АМНИСТИЯ, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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