Южная Корея созывает совет нацбезопасности в связи с ракетным пуском КНДР - СМИ

В связи пуском Северной Кореей ракеты южнокорейские власти созывают Совет национальной безопасности (СНБ) с участием руководства заинтересованных ведомств, сообщают СМИ Южной Кореи.

Как сообщалось, КНДР в ночь на понедельник по московскому времени запустила очередную ракету в сторону Японского моря, сообщают южнокорейские СМИ со ссылками на военные источники.

По оценкам военных, это могло быть испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как считают они "может достичь побережья США".

В то же время генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга заявил в понедельник, что Северная Корея осуществила пуски четырех ракет, три из которых рухнули в исключительной экономической зоне Японии, не причинив ущерба.

Наблюдатели расценивают новый шаг Пхеньяна как ответный на начавшиеся в районе Корейского полуострова совместные американо-южнокорейские военные учения.

Орган ЦК Трудовой партии Кореи в понедельник газета "Нодон синмун" в понедельник опубликовала статью, в которой предупреждает, что Пхеньян и впредь "будет наращивать военную и развивать те средства, которые для этого необходимы".

Резолюциями Совета безопасности ООН Северной Корее запрещены ракетные пуски с использованием баллистических технологий. Новый ракетный пуск, считают наблюдатели, вызовет новую волну осуждения и может привести к очередному ужесточению санкций ООН против КНДР.