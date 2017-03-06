Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.846 RUR   0.0299 GBR   2.1527 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.33 Brent   55.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 8 Мар 12° 9 Мар 13°

Дальнее зарубежье 06.03.2017 08:59

Южная Корея созывает совет нацбезопасности в связи с ракетным пуском КНДР - СМИ

В связи пуском Северной Кореей ракеты южнокорейские власти созывают Совет национальной безопасности (СНБ) с участием руководства заинтересованных ведомств, сообщают СМИ Южной Кореи.

Как сообщалось, КНДР в ночь на понедельник по московскому времени запустила очередную ракету в сторону Японского моря, сообщают южнокорейские СМИ со ссылками на военные источники.

По оценкам военных, это могло быть испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как считают они "может достичь побережья США".

В то же время генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга заявил в понедельник, что Северная Корея осуществила пуски четырех ракет, три из которых рухнули в исключительной экономической зоне Японии, не причинив ущерба.

Наблюдатели расценивают новый шаг Пхеньяна как ответный на начавшиеся в районе Корейского полуострова совместные американо-южнокорейские военные учения.

Орган ЦК Трудовой партии Кореи в понедельник газета "Нодон синмун" в понедельник опубликовала статью, в которой предупреждает, что Пхеньян и впредь "будет наращивать военную и развивать те средства, которые для этого необходимы".

Резолюциями Совета безопасности ООН Северной Корее запрещены ракетные пуски с использованием баллистических технологий. Новый ракетный пуск, считают наблюдатели, вызовет новую волну осуждения и может привести к очередному ужесточению санкций ООН против КНДР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, СНБ, КНДР, РАКЕТА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]