Южная Корея созывает совет нацбезопасности в связи с ракетным пуском КНДР - СМИ

В связи пуском Северной Кореей ракеты южнокорейские власти созывают Совет национальной безопасности (СНБ) с участием руководства заинтересованных ведомств, сообщают СМИ Южной Кореи.
Как сообщалось, КНДР в ночь на понедельник по московскому времени запустила очередную ракету в сторону Японского моря, сообщают южнокорейские СМИ со ссылками на военные источники.
По оценкам военных, это могло быть испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как считают они "может достичь побережья США".
В то же время генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга заявил в понедельник, что Северная Корея осуществила пуски четырех ракет, три из которых рухнули в исключительной экономической зоне Японии, не причинив ущерба.
Наблюдатели расценивают новый шаг Пхеньяна как ответный на начавшиеся в районе Корейского полуострова совместные американо-южнокорейские военные учения.
Орган ЦК Трудовой партии Кореи в понедельник газета "Нодон синмун" в понедельник опубликовала статью, в которой предупреждает, что Пхеньян и впредь "будет наращивать военную и развивать те средства, которые для этого необходимы".
Резолюциями Совета безопасности ООН Северной Корее запрещены ракетные пуски с использованием баллистических технологий. Новый ракетный пуск, считают наблюдатели, вызовет новую волну осуждения и может привести к очередному ужесточению санкций ООН против КНДР.
Граждане Болгарии 26 марта смогут в посольстве в Баку принять участие в парламентских выборах
Армения нарушила режим прекращения огня 116 раз
Тегеран и Баку надеются на результативность усилий России, Ирана и Турции в урегулировании сирийского вопроса
Официальные курсы Центробанка: 1,7548 AZN/$1, 1,846 AZN/1EUR
Нефть дешевеет из-за показателей нефтедобычи в РФ и США, Brent снизилась до $55,7
Ирак в середине февраля достиг почти 100-процентного выполнения квоты по снижению нефтедобычи
Uber использует специальное программное обеспечение для обмана властей - газета
Президент Азербайджана назначил членов НС Фонда молодежи
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»