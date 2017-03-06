Ирак в середине февраля достиг почти 100-процентного выполнения квоты по снижению нефтедобычи в рамках договоренности стран ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби в рамках Ceraweek.
"К середине февраля мы почти достигли сокращения в 210 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.
Квота Ирака составляет 210 тыс. б/с.
Граждане Болгарии 26 марта смогут в посольстве в Баку принять участие в парламентских выборах
Армения нарушила режим прекращения огня 116 раз
Тегеран и Баку надеются на результативность усилий России, Ирана и Турции в урегулировании сирийского вопроса
Uber использует специальное программное обеспечение для обмана властей - газета
Президент Азербайджана назначил членов НС Фонда молодежи
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Ракетные пуски КНДР угрожают безопасности Японии - генсек кабмина
Кандидат в президенты Франции Ле Пен не верит в существование российской угрозы
США будут тесно сотрудничать с азиатскими союзниками по обеспечению безопасности - Пентагон
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»