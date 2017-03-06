Ирак в середине февраля достиг почти 100-процентного выполнения квоты по снижению нефтедобычи в рамках договоренности стран ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби в рамках Ceraweek.

"К середине февраля мы почти достигли сокращения в 210 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

Квота Ирака составляет 210 тыс. б/с.