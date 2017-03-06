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ТЭК 06.03.2017 08:58

Ирак в середине февраля достиг почти 100-процентного выполнения квоты по снижению нефтедобычи

Ирак в середине февраля достиг почти 100-процентного выполнения квоты по снижению нефтедобычи в рамках договоренности стран ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби в рамках Ceraweek.

"К середине февраля мы почти достигли сокращения в 210 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

Квота Ирака составляет 210 тыс. б/с.

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Тэги: ИРАК, НЕФТЕДОБЫЧА, КВОТА, ВЫПОЛНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]