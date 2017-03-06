ФБР обратилась к минюсту с просьбой отказаться от расследования обвинений Трампа в прослушивании его телефона Обамой - СМИ

ФБР обратилась к министерству юстиции США с просьбой не проводить расследование в отношении обвинений президента Дональда Трампа в прослушивании его телефона в ходе предвыборной кампании по указанию Барака Обамы, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Агентство ссылается на официальный источник, который поделился информацией на условиях анонимности.
АП отмечет, что официальные представители минюста и ФБР уклонились от ответа на просьбу подтвердить эти сведения.
Как сообщалось, Д.Трамп обвинил Б.Обаму в том, что тот распорядился прослушивать его телефон во время предвыборной кампании. Белый дом потребовал провести соответствующее расследование.
В то же время член сенатского комитета по разведке Марко Рубио обещал, что сенаторы быстро разберутся с обвинениями Д.Трампа в адрес Б.Обамы.
"Если это правда, то мы разберемся с этим очень быстро", - сказал он в эфире телеканала CNN.
При этом сенатор отметил, что пока не владеет информацией по этой теме, и если у Д.Трампа есть информация, которой в сенате не располагают, то президент должен ее предоставить.
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в воскресенье распространил заявление, в котором говорится: "Сообщения, касающиеся потенциально политически мотивированных расследований непосредственно перед выборами 2016, очень беспокоят. Президент Дональд Трамп просит, чтобы в рамках своего расследования деятельности России комитеты по разведке конгресса использовали свои полномочия по надзору и определили, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году".
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