США осудили пуск Северной Кореей баллистических ракет

США решительно осудили пуск Северной Кореей четырех баллистических ракет и пригрозили использовать все возможные меры для противостояния "растущей угрозе" со стороны Пхеньяна.
"Соединенные Штаты решительно осуждают пуски баллистических ракет которые были осуществлены в нарушение резолюций СБ ООН, запрещающих (Северной Корее - ИФ) ракетные пуски с применением баллистических технологий", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении представителя ведомства Марка Тонера.
Он отметил: "Мы готовы, и продолжим предпринимать шаги, направленные на повышение уровня готовности к защите самих себя и наших союзников, а также готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении возможности против растущей угрозы".
Как сообщалось, в ночь на понедельник по московскому времени КНДР запустила четыре баллистических ракеты, которые, по сообщениям южнокорейских и японских представителей, пролетев около 1 тыс. км, упали в Японское море.
Япония заявила, что по меньшей мере три из них рухнули в море в ее исключительной экономической зоне.
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