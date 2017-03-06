Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.846 RUR   0.0299 GBR   2.1527 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.33 Brent   55.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 8 Мар 12° 9 Мар 13°

Дальнее зарубежье 06.03.2017 09:40

США осудили пуск Северной Кореей баллистических ракет

США решительно осудили пуск Северной Кореей четырех баллистических ракет и пригрозили использовать все возможные меры для противостояния "растущей угрозе" со стороны Пхеньяна.

"Соединенные Штаты решительно осуждают пуски баллистических ракет которые были осуществлены в нарушение резолюций СБ ООН, запрещающих (Северной Корее - ИФ) ракетные пуски с применением баллистических технологий", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении представителя ведомства Марка Тонера.

Он отметил: "Мы готовы, и продолжим предпринимать шаги, направленные на повышение уровня готовности к защите самих себя и наших союзников, а также готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении возможности против растущей угрозы".

Как сообщалось, в ночь на понедельник по московскому времени КНДР запустила четыре баллистических ракеты, которые, по сообщениям южнокорейских и японских представителей, пролетев около 1 тыс. км, упали в Японское море.

Япония заявила, что по меньшей мере три из них рухнули в море в ее исключительной экономической зоне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, РАКЕТЫ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Пхеньян рассчитывает на то, что новая администрация США откажется от политики Обамы в отношении Северной Кореи - СМИ Северная Корея призывает США признать ее ядерной державой КНДР приостанавливает контакты с США через ООН США намерены вынести в ООН вопрос о ракетных пусках Северной Кореи - госдеп Северная Корея вызывает серьезную обеспокоенность в США - Обама США настаивают на более активном давлении Китая на КНДР по атомной проблеме - Керри

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]