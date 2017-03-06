США осудили пуск Северной Кореей баллистических ракет

США решительно осудили пуск Северной Кореей четырех баллистических ракет и пригрозили использовать все возможные меры для противостояния "растущей угрозе" со стороны Пхеньяна.

"Соединенные Штаты решительно осуждают пуски баллистических ракет которые были осуществлены в нарушение резолюций СБ ООН, запрещающих (Северной Корее - ИФ) ракетные пуски с применением баллистических технологий", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении представителя ведомства Марка Тонера.

Он отметил: "Мы готовы, и продолжим предпринимать шаги, направленные на повышение уровня готовности к защите самих себя и наших союзников, а также готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении возможности против растущей угрозы".

Как сообщалось, в ночь на понедельник по московскому времени КНДР запустила четыре баллистических ракеты, которые, по сообщениям южнокорейских и японских представителей, пролетев около 1 тыс. км, упали в Японское море.

Япония заявила, что по меньшей мере три из них рухнули в море в ее исключительной экономической зоне.