США будут тесно сотрудничать с азиатскими союзниками по обеспечению безопасности - Пентагон

Соединенные Штаты будут совместно со своими азиатскими союзниками - Японией и Южной Кореей - работать над обеспечением безопасности, завил представитель Стратегического командования США подполковник Мартин О`Доннел.
Заявление последовало после сообщений о пуске КНДР четырех баллистических ракет в направлении Японского моря.
По его словам, Пентагон "в полной мере привержен совместной работе" в этом направлении.
Он отметил, что США засекли и отследили осуществленный Северной Кореей ракетный пуск, который, однако, не представил угрозы для Соединенных Штатов.
Подполковник, тем не менее, подчеркнул, что американские военные "продолжают сохранять бдительность перед лицом северокорейских провокаций".
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