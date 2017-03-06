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Дальнее зарубежье 06.03.2017 10:02

США будут тесно сотрудничать с азиатскими союзниками по обеспечению безопасности - Пентагон

Соединенные Штаты будут совместно со своими азиатскими союзниками - Японией и Южной Кореей - работать над обеспечением безопасности, завил представитель Стратегического командования США подполковник Мартин О`Доннел.

Заявление последовало после сообщений о пуске КНДР четырех баллистических ракет в направлении Японского моря.

По его словам, Пентагон "в полной мере привержен совместной работе" в этом направлении.

Он отметил, что США засекли и отследили осуществленный Северной Кореей ракетный пуск, который, однако, не представил угрозы для Соединенных Штатов.

Подполковник, тем не менее, подчеркнул, что американские военные "продолжают сохранять бдительность перед лицом северокорейских провокаций".

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ЮЖКОРЕЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]