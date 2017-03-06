США будут тесно сотрудничать с азиатскими союзниками по обеспечению безопасности - Пентагон

Соединенные Штаты будут совместно со своими азиатскими союзниками - Японией и Южной Кореей - работать над обеспечением безопасности, завил представитель Стратегического командования США подполковник Мартин О`Доннел.

Заявление последовало после сообщений о пуске КНДР четырех баллистических ракет в направлении Японского моря.

По его словам, Пентагон "в полной мере привержен совместной работе" в этом направлении.

Он отметил, что США засекли и отследили осуществленный Северной Кореей ракетный пуск, который, однако, не представил угрозы для Соединенных Штатов.

Подполковник, тем не менее, подчеркнул, что американские военные "продолжают сохранять бдительность перед лицом северокорейских провокаций".