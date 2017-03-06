Нефть дешевеет из-за показателей нефтедобычи в РФ и США, Brent снизилась до $55,7

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник, рынок соблюдает осторожность из-за сомнений в устойчивом сокращении нефтедобычи в России и сигналов роста ее производства в США.

Как отмечает CNBC, внимание рынка в ближайшие сессии будет сосредоточено на встрече лидеров нефтяной отрасли на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, которая пройдет с 6 по 10 марта.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 опустилась на 20 центов (0,36%) - до $55,70 за баррель.

Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 23 цента (0,43%) - до $53,10 за баррель.

Согласно данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", в феврале Россия сохранила близкие к январским темпы производства нефти - 11,11 млн баррелей в сутки (б/с) (-0,018%). Таким образом, среднесуточная добыча нефти в феврале ниже октябрьской на 1,077%, или на 121 тыс. б/с.

Как сообщалось, в конце 2016 года страны ОПЕК договорились снизить добычу на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с. Соглашение действует с 1 января 2017 года в течение первого полугодия. Страны не-ОПЕК берут на себя обязательство снизить добычу на 558 тыс. б/с, из которых 300 тыс. б/с приходится на Россию.

Объемы добычи нефти в Саудовской Аравии в феврале были ниже согласованных 10,06 млн б/с второй месяц подряд, свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg.

Между тем нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации в седьмой раз подряд. По данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию семь нефтяных установок в США, их число достигло 609, при этом общее количество эксплуатируемых буровых выросло на 2 - до 753.

В прошлую пятницу цена нефти Brent выросла на 0,8%, до $55,90 за баррель, WTI - на 0,7%, до $53,33 за баррель, на фоне ослабления доллара после выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.