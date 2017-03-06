Uber использует специальное программное обеспечение для обмана властей - газета

Компания-разработчик сервиса заказа такси Uber Technologies Inc. использует специальное программное обеспечение, которое позволяет не принимать заказы от представителей власти в тех городах, где ее деятельность запрещена, ограничена или в отношении нее ведется расследование.

О существовании подобной системы газете New York Times рассказали несколько бывших и действующих сотрудников Uber.

Компания уже несколько лет использует систему Greyball, которая собирает персональные данные клиентов и анализирует их. В Uber утверждают, что это программное обеспечение помогает бороться с недобросовестными клиентами, которые нарушают правила предоставления услуг.

Greyball собирает информацию как из приложения Uber, так и из других ресурсов, отмечает BBC. В частности, программа анализирует адреса, выделяя районы, где находятся административные здания. Далее сотрудники Uber анализируют, каким образом используют приложение находящиеся в этой зоне люди. Если человек часто открывает и закрывает приложение, то он определяется в Greyball как предположительно связанный с властями. Программа также анализирует данные кредитных карт клиентов, выявляя карты, выданные сотрудникам госструктур.

В итоге, если человек определяется Greyball как имеющий отношение к властям, приложение Uber показывает, что свободных машин в настоящее время нет, или заменяет основной экран приложения на фейковый.

"Речь идет либо о людях, которые хотят физически навредить водителям, либо о конкурентах, которые хотят навредить нашей работе, либо об оппонентах, которые сговариваются с властями", - заявили в компании.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 520 городах в почти 70 странах, в том числе в России.