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Дальнее зарубежье 06.03.2017 10:16

Кандидат в президенты Франции Ле Пен не верит в существование российской угрозы

Не Россия, а развязывание "холодной войны" с ней является угрозой Европе, считает кандидат в президенты Франции от партии "Народный фронт" Марин Ле Пен.

"Я не верю в это, это большая афера", - заявила она в интервью телекомпании CBS в ответ на вопрос ведущего о том, согласна ли она с тем, что Россия представляет угрозу европейской безопасности.

"Я могу сказать, что является угрозой для Европы. Это - развязывание холодной войны против Росси и подталкивание ее в руки Китая. Это и есть угроза Европе", - сказала политик.

Отвечая на вопрос о том, представляет ли угрозу президент России, М.Ле Пен заявила: "Нет, в это я тоже не верю. Ничего из того, что сделано Владимиром Путиным, не может меня привести к такому выводу".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]