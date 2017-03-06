Кандидат в президенты Франции Ле Пен не верит в существование российской угрозы

Не Россия, а развязывание "холодной войны" с ней является угрозой Европе, считает кандидат в президенты Франции от партии "Народный фронт" Марин Ле Пен.

"Я не верю в это, это большая афера", - заявила она в интервью телекомпании CBS в ответ на вопрос ведущего о том, согласна ли она с тем, что Россия представляет угрозу европейской безопасности.

"Я могу сказать, что является угрозой для Европы. Это - развязывание холодной войны против Росси и подталкивание ее в руки Китая. Это и есть угроза Европе", - сказала политик.

Отвечая на вопрос о том, представляет ли угрозу президент России, М.Ле Пен заявила: "Нет, в это я тоже не верю. Ничего из того, что сделано Владимиром Путиным, не может меня привести к такому выводу".