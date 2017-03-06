Ракетные пуски КНДР угрожают безопасности Японии - генсек кабмина

Осуществляемые КНРД ракетные пуски угрожают национальной безопасности Японии, заявил в понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

"Это представляет собой серьезную угрозу безопасности нашей страны", - сказал чиновник.

Он отметил, что Япония зафиксировала пуски четырех ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии в Японском море, не причинив ущерба.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK завил, что Пхеньяну уже выражен официальный протест и подтвердил готовность ответить на провокационные действия КНДР.

Он сообщил, что созывает совет национальной безопасности в связи с последними ракетными пусками Северной Кореи.

Ранее о созыве совета нацбезопасности объявили власти Южной Кореи.

КНДР в ночь на понедельник по московскому времени запустила очередную ракету в сторону Японского моря, сообщили ранее южнокорейские СМИ со ссылками на военные источники.

По оценкам военных, это могло быть испытанием межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как считают они "может достичь побережья США".

Сеул позднее сообщил, что были запущены "несколько ракет", Южная Корея совместно с США "тщательно анализируют" полученные ими данные. Пока о типах ракет не сообщается, однако, по информации южнокорейских военных, они пролетели около 1 тыс. км перед тем, как упасть в море.