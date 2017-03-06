PSA Group объявит о покупке Opel у GM в понедельник

Французская PSA Group, как ожидается, объявит в понедельник утром о покупке европейского подразделения General Motors Co. (GM) - Opel, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Пресс-конференция пройдет в Париже в 9:15 по местному времени.

Peugeot благодаря сделке увеличит свою долю на европейском рынке на 6 процентных пункта - до 16%, обойдя Renault SA и заняв на этом рынке второе место после Volkswagen AG (у него 24%).

Opel, на покупку которого в 2009 году претендовал консорциум в составе Сбербанка и канадской компании Magna, несет убытки с 1999 г.

Главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес планирует оживить неприбыльные бренды Opel и Vauxhall за счет реструктуризации операций, подобной той, что была предпринята им для восстановления бизнеса Peugeot и Citroen. Он хочет также добиться экономии на расходах после покупки Opel.

Годовые продажи Opel и Vauxhall в регионе составляют порядка 1,2 млн автомобилей.