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Дальнее зарубежье 06.03.2017 09:11

PSA Group объявит о покупке Opel у GM в понедельник

Французская PSA Group, как ожидается, объявит в понедельник утром о покупке европейского подразделения General Motors Co. (GM) - Opel, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Пресс-конференция пройдет в Париже в 9:15 по местному времени.

Peugeot благодаря сделке увеличит свою долю на европейском рынке на 6 процентных пункта - до 16%, обойдя Renault SA и заняв на этом рынке второе место после Volkswagen AG (у него 24%).

Opel, на покупку которого в 2009 году претендовал консорциум в составе Сбербанка и канадской компании Magna, несет убытки с 1999 г.

Главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес планирует оживить неприбыльные бренды Opel и Vauxhall за счет реструктуризации операций, подобной той, что была предпринята им для восстановления бизнеса Peugeot и Citroen. Он хочет также добиться экономии на расходах после покупки Opel.

Годовые продажи Opel и Vauxhall в регионе составляют порядка 1,2 млн автомобилей.

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Тэги: МИР, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]