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Внешняя политика 06.03.2017 10:29

Граждане Болгарии 26 марта смогут в посольстве в Баку принять участие в парламентских выборах

Посольство Болгарии в Азербайджане откроет 26 марта избирательный участок для своих граждан, находящихся в Баку в период парламентских выборов в этой стране.

По сообщению посольства Болгарии, избирательный участок будет открыт с 7:00 до 19:00.

«Временно находящиеся или проживающие в Азербайджане граждане Болгарии, должны обратиться в консульский отдел посольства»,- отмечается в сообщении.

Посольство Болгарии расположено на проспекте Гусейна Джавида 13/520.

Ф.Исазаде

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]