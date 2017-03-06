Граждане Болгарии 26 марта смогут в посольстве в Баку принять участие в парламентских выборах

Посольство Болгарии в Азербайджане откроет 26 марта избирательный участок для своих граждан, находящихся в Баку в период парламентских выборов в этой стране.
По сообщению посольства Болгарии, избирательный участок будет открыт с 7:00 до 19:00.
«Временно находящиеся или проживающие в Азербайджане граждане Болгарии, должны обратиться в консульский отдел посольства»,- отмечается в сообщении.
Посольство Болгарии расположено на проспекте Гусейна Джавида 13/520.
Ф.Исазаде
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