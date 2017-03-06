Президент Туркменистана заявил о наличии политической воли в укреплении отношений с Узбекистаном

Эффективность туркменско-узбекского сотрудничества обусловлена общностью интересов и наличием политической воли усиливать взаимодействие, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на переговорах в Ашхабаде с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
На переговорах лидеров Туркменистана и Узбекистана в расширенном составе в числе стратегических направлений партнерства были названы энергетика и транспортная сфера. У двух стран в этой сфере уже имеется успешный пример сотрудничества - введенный в эксплуатацию в декабре 2009 года газопровод из Туркменистана через Узбекистан-Казахстан в Китай.
Стороны выступили за укрепление торгово-экономических связей, партнерства между бизнес-сообществами, увеличение объёмов взаимного товарооборота, сообщают в понедельник официальные туркменские СМИ.
Особое внимание на переговорах было уделено активизации взаимодействия на двустороннем уровне и в международном формате по экологической проблематике - в водохозяйственных вопросах и борьбе с опустыниванием. Обсуждались вопросы взаимодействия в туристической сфере, гуманитарного, научного и спортивного сотрудничества.
Главы государств подчеркнули, что Туркменистан и Узбекистан также отличает близость или совпадение подходов по актуальным международным и региональным проблемам, что является важной предпосылкой к объединению усилий по обеспечению устойчивого развития и стабильности в регионе.
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