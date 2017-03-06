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СНГ 06.03.2017 15:28

Сайт казахстанского министерства образования подвергся DDOS-атаке с зарубежных серверов

В Казахстане интернет-сайт министерства образования и науки (МОН) республики подвергся DDOS-атаке, сообщила пресс-служба министерства.

Согласно распространенной в понедельник информации, хакерская атака была произведена в ночь на 5 марта. К обеду следующего дня работа сайта восстановлена.

При этом в сообщении отмечается, что "по предварительным сведениям - атака произведена с зарубежных серверов".

"Данная атака на сайт вместе с резко участившимися случаями провокаций, распространением лживых документов в социальных сетях и отдельных СМИ демонстрирует спланированность по дискредитации государственной программы развития образования и науки", - отмечается в сообщении.

МОН обратилось в соответствующие органы для принятия мер.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МОН, САЙТ, АТАКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]