Сайт казахстанского министерства образования подвергся DDOS-атаке с зарубежных серверов

В Казахстане интернет-сайт министерства образования и науки (МОН) республики подвергся DDOS-атаке, сообщила пресс-служба министерства.

Согласно распространенной в понедельник информации, хакерская атака была произведена в ночь на 5 марта. К обеду следующего дня работа сайта восстановлена.

При этом в сообщении отмечается, что "по предварительным сведениям - атака произведена с зарубежных серверов".

"Данная атака на сайт вместе с резко участившимися случаями провокаций, распространением лживых документов в социальных сетях и отдельных СМИ демонстрирует спланированность по дискредитации государственной программы развития образования и науки", - отмечается в сообщении.

МОН обратилось в соответствующие органы для принятия мер.