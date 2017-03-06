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СНГ 06.03.2017 15:41

Президенты Туркменистана и Узбекистана подписали договор о стратегическом сотрудничестве

Президенты Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров в Ашхабаде пописали Договор о стратегическом сотрудничестве между двумя странами и приняли совместное заявление, сообщают в понедельник официальные туркменские СМИ.

Кроме того, в присутствии президентов двух стран подписаны Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, межправительственная Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017-2019 годы, Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Узбекистан на 2017-2018 годы.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между регионами - Дашогузским велаятом (областью) и Хорезмской областью, а также Лебапским велаятом и Бухарской областью.

Договоры с предприятиями и организациями Узбекистана заключили министерства железнодорожного транспорта, сельского и водного хозяйства Туркменистана, Госконцерн "Туркменхимия".

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, УЗБЕКИСТАН, СОРТУДНИЧЕСТВО, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]