Президенты Туркменистана и Узбекистана подписали договор о стратегическом сотрудничестве

Президенты Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров в Ашхабаде пописали Договор о стратегическом сотрудничестве между двумя странами и приняли совместное заявление, сообщают в понедельник официальные туркменские СМИ.
Кроме того, в присутствии президентов двух стран подписаны Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, межправительственная Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017-2019 годы, Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Узбекистан на 2017-2018 годы.
Также подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между регионами - Дашогузским велаятом (областью) и Хорезмской областью, а также Лебапским велаятом и Бухарской областью.
Договоры с предприятиями и организациями Узбекистана заключили министерства железнодорожного транспорта, сельского и водного хозяйства Туркменистана, Госконцерн "Туркменхимия".
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