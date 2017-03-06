В Литве планируется увеличить численность армии и укомплектовать два новых батальона

Министерство обороны Литвы в следующем году намерено продолжить увеличение численности профессиональной армии и укомплектовать два батальона в западной части страны.

Как сообщает агентство BNS, согласно принятым министерством планам предельной численности Вооруженных сил (ВС) в следующем году, число профессиональных военных в Литве должно быть от 9,7 до 10,7 тыс. Из них 12 человек - это генералы и адмиралы, 48 - полковники и морские капитаны, 207 - полковники-лейтенанты и командоры, а также 673 майоров и командоров-лейтенантов.

В настоящее время в ВС Литвы служит около 8,7 тыс. профессиональных военных, уточняет BNS.

Численность профессиональной армии увеличивается с целью сформировать два новых батальона в западной части страны и продолжить заполнение других подразделений ВС страны.

С целью комплектации батальона намечается в следующем году на 500 человек увеличить и численность призыва. В этом году в ВС будет служить 3,5 тыс. военнообязанных.

Правительство республики планирует, что в следующем году оборонный бюджет Литвы составит 2,07% внутреннего валового продукта.