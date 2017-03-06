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Дальнее зарубежье 06.03.2017 16:01

В Литве планируется увеличить численность армии и укомплектовать два новых батальона

Министерство обороны Литвы в следующем году намерено продолжить увеличение численности профессиональной армии и укомплектовать два батальона в западной части страны.

Как сообщает агентство BNS, согласно принятым министерством планам предельной численности Вооруженных сил (ВС) в следующем году, число профессиональных военных в Литве должно быть от 9,7 до 10,7 тыс. Из них 12 человек - это генералы и адмиралы, 48 - полковники и морские капитаны, 207 - полковники-лейтенанты и командоры, а также 673 майоров и командоров-лейтенантов.

В настоящее время в ВС Литвы служит около 8,7 тыс. профессиональных военных, уточняет BNS.

Численность профессиональной армии увеличивается с целью сформировать два новых батальона в западной части страны и продолжить заполнение других подразделений ВС страны.

С целью комплектации батальона намечается в следующем году на 500 человек увеличить и численность призыва. В этом году в ВС будет служить 3,5 тыс. военнообязанных.

Правительство республики планирует, что в следующем году оборонный бюджет Литвы составит 2,07% внутреннего валового продукта.

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Тэги: ЛИТВА, АРМИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]