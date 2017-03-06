Грузия отказалась обсуждать идею размещения мигрантов из Европы

Вопрос о приеме находящихся на территории Евросоюза мигрантов в повестке дня Грузии не стоит, заявило Министерство иностранных дел Грузии.
На прошлой неделе министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц высказал соображение, что мигрантов, находящихся в странах Евросоюза, можно было бы перераспределить в Египет, Грузию и страны северных Балкан.
"Вопрос перераспределения мигрантов с территории Евросоюза никогда ни на одном уровне не рассматривался с грузинской стороной. В том числе этот вопрос не рассматривался и в ходе недавнего визита в Грузию господина Курца", - говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Грузии.
В документе отмечается, что исходя из имеющихся вызовов, стоящих перед Грузией, данный вопрос рассматривать невозможно.
Между тем в России уже заявили, что предложение главы МИД Австрии о создании в Грузии центров для приема беженцев в случае реализации может затронуть и российскую сферу обеспечения безопасности.
"Пока, что называется, это вброс, чтобы проверить реакцию той же Грузии. Но дальше могут последовать и более конкретные предложения", - сказал журналистам в воскресенье первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его мнению, "очевидно, что страны ЕС будут стремиться по возможности снять с себя бремя миграционного кризиса и переложить его на других". "В связи с этим отмечу, что недавно Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом, а бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке", - отметил Ф.Клинцевич.
Он добавил, что предложение С.Курца затрагивает и интересы национальной безопасности России, имеющей с Грузией общую границу, в аспекте угрозы, которую несет международный терроризм. "Мы помним то время, когда в Панкисском ущелье Грузии готовились террористы, орудовавшие затем у нас на Кавказе", - сказал сенатор.
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