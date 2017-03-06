Украина потеряла последнего представителя в рейтинге 500 богачей мира от Bloomberg

Состояние владельца Группы СКМ Рината Ахметова с 20 февраля 2017 года, согласно оценкам Bloomberg, уменьшилось почти на $1 млрд - с $4,44 млрд до $3,5 млрд.

Такое падение привело к тому, что Украина потеряла своего единственного представителя в рейтинге 500 богатейших людей мира: Р.Ахметов на 6 марта занимает 528-ю позицию.

Максимальную оценку состоянию владельца СКМ Bloomberg давал в начале 2013 года - $22,4 млрд, и тогда украинский бизнесмен опережал всех богачей на постсоветском пространстве.

К началу 2014 года этот показатель опустился примерно до $12,8 млрд, с некоторыми изменениями удерживаясь на этом уровне до сентября 2014 года, после чего началось его постепенное падение. Несколько раз - в конце 2015 года и в мае-июне 2016 года - Bloomberg уже оценивал состояние Р.Ахметова ниже $4 млрд, однако прежними минимумами были $3,82-$3,84 млрд.

Согласно рейтингу на 6 марта, возглавляет список 500 богатейших людей мира основатель Microsoft Билл Гейтс с $85,6 млрд, за которым идут глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с $78,9 млрд и основатель Amazon.com Джефф Безос с $73,5 млрд.

Для попадания в рейтинг Bloomberg-500 состояние на сегодня должно превышать $3,61 млрд. Когда-то за это могли побороться такие украинские бизнесмены, как Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Вадим Новинский, некоторые оценки состояний которых превышали $4 млрд, однако в последние годы они сильно упали и теперь составляют немногим более $1 млрд.

Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группой Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

В группу "СКМ" входят компании "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и другие.