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Дальнее зарубежье 06.03.2017 16:45

Отряды сирийской оппозиции установили контроль над ключевой дорогой к Ракке - СМИ

Бойцы оппозиционного курдско-сирийского альянса "Сирийские демократические силы", поддерживаемые США, взяли под контроль участок дороги между Дэйр-эз-Зором и Раккой - оплотом группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что речь идет о стратегически важной линии снабжения террористов ИГ в сирийском городе Ракка.

Таким образом, все дороги, ведущие в Ракку, теперь перекрыты, добавляют СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, РАККА, ДОРОГА, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]