Отряды сирийской оппозиции установили контроль над ключевой дорогой к Ракке - СМИ

Бойцы оппозиционного курдско-сирийского альянса "Сирийские демократические силы", поддерживаемые США, взяли под контроль участок дороги между Дэйр-эз-Зором и Раккой - оплотом группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что речь идет о стратегически важной линии снабжения террористов ИГ в сирийском городе Ракка.

Таким образом, все дороги, ведущие в Ракку, теперь перекрыты, добавляют СМИ.