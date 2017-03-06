Глава МИД Бельгии призвал укреплять европейскую составляющую в НАТО

В обсуждении на Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник вопросов безопасности и обороны глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс видит первый шаг в укреплении европейской составляющей НАТО.

"Что касается европейской армии, посмотрим, сможем ли мы прийти к этому в определенный момент. Но мы усилили сотрудничество между Европейским союзом и НАТО, и теперь будем усиливать сотрудничество между нашими различными армиями внутри НАТО", - заявил Д.Рейндерс, отвечая на вопросы журналистов по прибытии на заседание Совета ЕС, в дискуссиях которого участвуют министры обороны и министры иностранных дел стран Евросоюза.

По его словам, Бельгия уже продвинулась в этом направлении: "Мы полностью интегрировали наши военно-морские силы, и также можно поступить в других областях, с другими партнерами. Нужно действительно идти к европейской составляющей внутри НАТО и доказывать это конкретными действиями на местах. Это нам позволит осуществить масштабную экономию в Европейском союзе и лучше использовать средства, которыми мы располагаем", - объяснил глава МИД Бельгии.

По его мнению, это одна из главных задач сегодняшнего дня. Он считает, что на данном этапе можно продвинуться по некоторым аспектам будущего ЕС. Это оборона и безопасность, миграция и права человека, о которых следует вести разговор не только, что касается внешнего мира, но и относительно Евросоюза также.

"Я уже больше года выступаю за то, чтобы организовать периодический пересмотр ситуации с правовым государством и с индивидуальными правами в странах Европейского союза. Много говорим о том, что касается третьих стран, но следует говорить (о правах человека - ИФ) и между собой", - отметил министр иностранных дел Бельгии.

Он добавил, отвечая на уточняющий вопрос, что речь идет не только о Польше, а в целом о Евросоюзе. Д.Рейндерс призвал "не скрывать реальность".

"В настоящее время идут дебаты во многих из наших стран, как усилить меры безопасности, не нанося ущерба индивидуальным правам. Есть также много реформ, что касается миграции, но как это сделать, не посягая на индивидуальные права, об этом надо говорить. И не только показывать пальцем на одну-две страны, а говорить об этом в составе 28 (государств - ИФ)", - подчеркнул глава МИД Бельгии.