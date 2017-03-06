Путин высоко оценил работу первой женщины-космонавта Терешковой в Думе

Президент России Владимир Путин заявил, что работа в российском парламенте таких людей как Валентина Терешкова повышает доверие граждан к этому органу.
"Я знаю, что вы в Думе продолжаете очень активно работать. Вам за это отдельное спасибо. Когда такие люди, как вы, представлены в парламенте, это повышает доверие к высшему законодательному органу страны", - сказал он на встрече с первой женщиной-космонавтом, которая в понедельник отмечает 80-летие.
Глава государства также попросил В.Терешкову оказывать поддержку врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову.
"Ему нужна будет ваша поддержка. Знаю, что он действительно реально выкладывается, старается. Еще много нужно будет сделать для того, чтобы люди поверили и поддержали его", - обратился глава государства к В.Терешковой, которая является уроженкой этого региона.
"Огромное вам спасибо за Ярославию (Ярославскую область), за то, что вы прислали нам человека, который уже сейчас и ведет встречи, и посещает города, и встречается не только с рабочими на предприятиях, но и с жителями, то есть начало хорошее. А мы стараемся всячески помогать", - ответила она.
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