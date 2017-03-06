Группа американских военных прибыла в сирийский город Манбидж - СМИ

Возглавляемая США международная антиигиловской коалиция направила в минувшие выходные американских военных в Манбидж и в прилегающие к нему районы для "сдерживания агрессии", сообщила курдская телерадиокомпания "Рудау" со ссылкой на военный комитет этого города, расположенного на севере Сирии.
Военный совет Манбиджа, связанный с оппозиционной коалицией Сирийские демократические силы (СДС), костяк которых составляют курдские отряды народной обороны, опубликовал видео о прибытии американских военных в город.
Представитель штаба международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) полковник Джон Дориан подтвердил прибытие военнослужащих США, отметив, отвечая на вопрос "Рудау", что они направлены в Мамбидж, чтобы заверить в поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГИЛ и сдержать агрессию.
Курдская телерадиокомпания отмечает, что США держат на севере Сирии порядка 500 спецназовцев. При этом Пентагон в представленных президенту Дональду Трампу предложениях по скорейшему разгрому ИГИЛ высказался, по данным американских СМИ, за значительное увеличение в Сирии числа военных и вооружений и за усиление помощи военным формированиям сирийских курдов и этнических арабов.
В конце прошлой недели Военный совет Манбиджа сообщил о том, что сирийские курды из отрядов народной самообороны договорились с российской стороной о передаче под контроль сирийской правительственной армии районов к западу от города. Совет заявил, что решение передать контроль над рядом населенных пунктов сирийским войскам принято "с целью защиты гражданского населения".
Представитель военного совета отметил, что переданные регулярным войскам районы станут своего рода буферной зоной между курдскими отрядами самообороны, с одной стороны, и позициями турецкой армии и формированиям оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА), которые участвуют в проводимой Анкарой на севере Сирии операции "Щит Евфрата", - с другой.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской подтвердил в минувшую пятницу, что при участии командования российской группировки войск в Сирии достигнута договоренность о том, что сирийские правительственные войска вводятся в районы, контролируемые курдами.
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми при участии командования российской группировки войск в Сирии, с 3 марта на территорию, занимаемую курдскими отрядами самообороны, вводятся подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - сообщил журналистам С.Рудской.
Курдские ополченцы отбили у террористической группировки ИГИЛ Манбидж в августе прошлого года. Спустя несколько месяцев Анкара потребовала от курдов покинуть город, предупредив, что в противном случае турецкие войска возьмут его силой. Представитель военного совета Манбиджа Шерфан Дервиш заявил тогда о готовности отрядов народной обороны оказать вооруженное сопротивление как террористам ИГИЛ, так и турецкой армии, отмечали иранские СМИ.
С августа прошлого года турецкая армия при поддержке ССА проводит на севере Сирии операцию "Щит Евфрата". Дамаск расценивает действия Анкары как агрессию. К настоящему времени турецким военным удалось очистить от ИГ город Эль-Баб. Анкара заявляла, что следующими ее целями после Эль-Баба станут Манбидж и Ракка, которая является оплотом ИГИЛ в Сирии.
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