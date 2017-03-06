Турпоток из России в Анталью с начала 2017 года вырос почти в 20 раз

Турецкую Анталью в январе и феврале 2017 года посетили более 27 тыс. россиян, что почти в 20 раз больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает газета Daily Sabah.
По сравнению с резким спадом 2016 года турпоток в зимние месяцы рекордно вырос. За январь и февраль число российских туристов достигло 27,1 тыс. человек, тогда как годом ранее их было всего 1,4 тыс.
В феврале 2016 года в Анталье побывало лишь 360 россиян, в 2017 году этот показатель увеличился в 35 раз и достиг 12,7 тыс. человек. Самыми популярными направлениями у россиян стали Аланья, Сиде и Кемер, где скидки на отели, по данным турецких СМИ, достигают 50%.
Глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз отметил, что курорт серьезно пострадал от снижения числа российских туристов. "Мы ожидаем, что турпоток из России и стран СНГ будет продолжать расти, и планируем принять 3,4 млн туристов в течение года", - сказал Р.Явуз.
По сообщениям турецких СМИ, позитивные прогнозы основаны на данных раннего бронирования, показывающих рост турпотока из России.
По данным Daily Sabah, в 2014 году Турцию посетили 4,48 млн россиян, из них 3,48 млн поехали в Анталью. Общее число иностранных туристов на курорте тогда составило почти 11 млн.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что Турция вышла на первое место среди зарубежных направлений по числу бронирований на лето 2017 года у российских туристов.
В Торгово-промышленной палате Антальи заявили, что ждут в 2017 году миллион туристов из Украины. Их число должно вырасти благодаря упрощению визового режима. Кроме того, курорт рассчитывает принять 400 тыс. туристов из Израиля.
Если турпоток в Анталью из стран СНГ растет, то из Европы - падает. Так, более чем на 50% снизился турпоток из Германии, одного из двух основных рынков: год назад немецких туристов было 104,5 тыс., в этом году - только 51,9 тыс. По данным маркетологов, после терактов в Турции европейцы переориентировались на Грецию и Египет.
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