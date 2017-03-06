На родине второго президента Грузии Шеварднадзе хотят открыть его Дом-музей

Группа муниципальных депутатов города Ланчхути на западе Грузии выступает с инициативой создания в селе Мамати Дома-музея бывшего президента страны Эдуарда Шеварднадзе.

"Родственники Шеварднадзе не против реализации этой инициативы. Приветствуют ее и жители села Мамати. В будущем к Дому-музею можно будет провести туристический маршрут", - сказал в понедельник журналистам депутат муниципального собрания Ланчхути Каха Урушадзе.

По его словам, Э.Шеварднадзе родился в селе Мамати и никогда не терял с ним связи.

Второй президент Грузии Э.Шеварднадзе в 70-80 годах был первым секретарем ЦК Компартии Грузии. В 1985 году он возглавил МИД СССР. В 1992 году он вернулся в Грузию. 1995 году был избран президентом Грузии. В ноябре 2003 года, в результате произошедшей в Грузии "революции роз", Э.Шеварднадзе подал в отставку.

В 2014 году, на 87 году жизни Э.Шеварднадзе скончался.