Лавров отмечает заинтересованность в формате Россия-Турция-Азербайджан

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает перспективным формат взаимодействия Россия-Турция-Иран, в том числе, в контексте сирийского урегулирования.
"В скором будущем состоится саммит России и Турции на уровне президентов. Будем говорить о самых разных направлениях нашего взаимодействия - это и торговля, и экономика, и инвестиции, совместные инфраструктурные проекты", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.
Министр отметил, что на встрече лидеров РФ и Турции будет также обсуждаться внешнеполитическое сотрудничество, "прежде всего по содействию урегулированию сирийского кризиса через реализацию нашей совместной инициативы, к которой, кстати, подключился Иран, - о прекращении огня и продвижении политического диалога между правительством и вооруженными группировками, которая развивается на площадке Астаны".
"Так что можно говорить и о еще одной перспективной "тройке" Россия-Турция-Иран", - подчеркнул С.Лавров.
Министр также отметил, что в Москве заинтересованы в продолжении работы формата Россия-Турция-Азербайджан.
"Формат нам кажется перспективным как с точки зрения наращивания экономического сотрудничества, так и с точки зрения развития инфраструктуры - транспортной, логистической", - подчеркнул глава МИД РФ.
"Комбинации могут быть самыми разными, в зависимости от потребностей конкретного момента. Мы будем готовы и по двусторонним, и по многосторонним каналам такое взаимодействие развивать. Главное, чтобы была добавленная стоимость и чтобы учитывались те реалии, которые сложились в этом регионе", - сказал С.Лавров.
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