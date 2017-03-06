Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.8604 RUR   0.0301 GBR   2.1555 TRY   0.4722

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.33 Brent   55.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 9 Мар 13° 10 Мар 12°

СНГ 06.03.2017 18:14

Туркменистан и Узбекистан усилят взаимодействие в борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью - заявление президентов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече в Ашхабаде обсудили ситуацию в регионе, договорились взаимодействовать в вопросах, касающихся борьбы с терроризмом и преступностью, сообщают туркменские СМИ.

"Стороны договорились тесно взаимодействовать в двустороннем формате и в рамках международных организаций в решении таких актуальных проблем, как противодействие международному терроризму, экстремизму, трансграничной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков", - говорится в совместном обращении Г.Бердымухамедова и Ш.Мирзиёева к СМИ по итогам переговоров.

"По вопросам упрочения мира и безопасности в Центральной Азии позиции наших стран неизменны: мы выступаем за создание прочных и эффективных механизмов, обеспечивающих стабильное развитие региона", - заявил Г.Бердымухамедов.

Отметив схожесть подходов к афганской проблеме, туркменская и узбекская стороны высказали единое мнение о том, что урегулирование в Афганистане возможно только мирными, политическими средствами, на основе широкого общенационального диалога, пишет информагентство.

Туркменистан и Узбекистан выступают за оказание активной международной поддержки афганскому правительству, содействие интеграции Афганистана в региональные и международные экономические процессы, отмечается в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, АНТИТЕРРОР


Похожие новости


Президент Туркменистана заявил о наличии политической воли в укреплении отношений с Узбекистаном Президент Узбекистана Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Туркменистан Президент Узбекистан отбыл с первым визитом в Туркменистан Туркменистан и Узбекистан могут стать членами Тюкрского Совета в любое время- Генсек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]