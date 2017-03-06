Туркменистан и Узбекистан усилят взаимодействие в борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью - заявление президентов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече в Ашхабаде обсудили ситуацию в регионе, договорились взаимодействовать в вопросах, касающихся борьбы с терроризмом и преступностью, сообщают туркменские СМИ.
"Стороны договорились тесно взаимодействовать в двустороннем формате и в рамках международных организаций в решении таких актуальных проблем, как противодействие международному терроризму, экстремизму, трансграничной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков", - говорится в совместном обращении Г.Бердымухамедова и Ш.Мирзиёева к СМИ по итогам переговоров.
"По вопросам упрочения мира и безопасности в Центральной Азии позиции наших стран неизменны: мы выступаем за создание прочных и эффективных механизмов, обеспечивающих стабильное развитие региона", - заявил Г.Бердымухамедов.
Отметив схожесть подходов к афганской проблеме, туркменская и узбекская стороны высказали единое мнение о том, что урегулирование в Афганистане возможно только мирными, политическими средствами, на основе широкого общенационального диалога, пишет информагентство.
Туркменистан и Узбекистан выступают за оказание активной международной поддержки афганскому правительству, содействие интеграции Афганистана в региональные и международные экономические процессы, отмечается в документе.
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