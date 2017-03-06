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СНГ 06.03.2017 15:30

"Астанинский процесс" способствовал установлению режима перемирия в Сирии - помощник генсека ООН

В ООН приветствуют инициативы, подобные переговорам "Астана 1" и "Астана 2" по ситуации в Сирии, которые способствуют политическому урегулированию сирийского кризиса, заявил помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча.

"В Астане прошло уже два тура (межсирийских переговоров - ИФ-К), и, конечно, этот процесс будет продолжаться в зависимости от интереса сторон. Я думаю, что этот процесс как раз способствовал тому, что они достигли прекращения огня в Сирии", - сказал М. Енча, выступая с лекцией в Академии государственного управления в Астане в понедельник.

Он напомнил, что после переговоров "Астана 1" и "Астана 2" прошли женевские переговоры, "которые привели к определенным конкретным результатам".

"Мы хотели бы видеть, чтобы этот главный процесс в сирийском урегулировании - политический процесс поддерживался такими инициативами, как астанинский процесс. Конечно, мы исходим из того, и для этого ООН создана, чтобы конфликты решались политическим процессом", - подчеркнул помощник генсека ООН по политическим вопросам.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ООН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]