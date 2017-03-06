"Астанинский процесс" способствовал установлению режима перемирия в Сирии - помощник генсека ООН

В ООН приветствуют инициативы, подобные переговорам "Астана 1" и "Астана 2" по ситуации в Сирии, которые способствуют политическому урегулированию сирийского кризиса, заявил помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча.

"В Астане прошло уже два тура (межсирийских переговоров - ИФ-К), и, конечно, этот процесс будет продолжаться в зависимости от интереса сторон. Я думаю, что этот процесс как раз способствовал тому, что они достигли прекращения огня в Сирии", - сказал М. Енча, выступая с лекцией в Академии государственного управления в Астане в понедельник.

Он напомнил, что после переговоров "Астана 1" и "Астана 2" прошли женевские переговоры, "которые привели к определенным конкретным результатам".

"Мы хотели бы видеть, чтобы этот главный процесс в сирийском урегулировании - политический процесс поддерживался такими инициативами, как астанинский процесс. Конечно, мы исходим из того, и для этого ООН создана, чтобы конфликты решались политическим процессом", - подчеркнул помощник генсека ООН по политическим вопросам.