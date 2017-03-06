Fitch проведет 16 марта в Баку конференцию по экономике Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 16 марта проведет в Баку конференцию по экономике Азербайджана.

«На конференции 16 марта аналитики агентства представят взгляд Fitch на суверенный, корпоративный и банковский сектора Азербайджана», - сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в Fitch Ratings.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и национальной на уровне "ВВ+". Прогноз рейтинга подтвержден "Негативный".

При этом агентство отмечает уязвимость экономики страны от нефтяного сектор, слабость банковского сектора.

Fitch подчеркивает, что снижение цен на нефть сильно ударило по экономике Азербайджана. Это привело к сокращению капитальных расходов на 41%. Вместе с тем правительству удалось удержать консолидированный дефицит на приемлемом уровне в 1,2% ВВП.

По оценкам Fitch, Азербайджан имеет широкие буферы для покрытия дефицита. Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на конец 2016 года составили $33,1 млрд или 92% ВВП.

В сообщении отмечается, что макроэкономические показатели Азербайджана ухудшились в 2016 году из-за падения мировых цен на нефть и проблем в банковском секторе. В итоге среднегодовая инфляция выросла до 12,6%, высоким остается уровень долларизации (80% на конец 2016 года), рецессия составила 3,8% за счет спада на 27,6% в секторе строительства. Кроме этого, добыча нефти сократилась на 1%.

"Экономическая диверсификация продвигается очень медленно. Но Fitch ожидает в 2017-2018гг постепенного восстановления роста за счет улучшения ситуации в банковском секторе, реализации Стадии-2 разработки газового месторождения Шах-Дениз.

А.Ахундов