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Это интересно 06.03.2017 15:36

Американские психологи утверждают, что социальные сети обостряют чувство одиночества

Социальные сети заставляют людей чувствовать себя более одинокими, установили американские психологи.

"Мы не знаем, что появилось раньше - социальные сети или социальная изоляция", - приводят американские СМИ слова одного из авторов исследования, профессора в Питтсбургском университете Элизабет Миллер.

"Вполне возможно, что молодые люди, которые изначально чувствовали себя социально изолированными, создали социальные сети. Или возможно рост использования соцсетей каким-то образом привел к чувству изоляции от реального мира", - добавила она.

В исследовании отмечается, что использование социальных сетей более чем два часа в день удваивает шансы испытать социальную изоляцию. Ученые отмечают, что чем больше времени человек проводит в соцсети, тем меньше у него остается на реальную жизнь.

Кроме того, заключают исследователи, идеализированные представления о жизни других людей могут вызывать чувство зависти.

Исследователи изучали такие соцсети как Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Snapchat и Tumblr.

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Тэги: США, ПСИХОЛОГИЯ, СОЦСЕТИ, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]