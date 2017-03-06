Американские психологи утверждают, что социальные сети обостряют чувство одиночества

Социальные сети заставляют людей чувствовать себя более одинокими, установили американские психологи.

"Мы не знаем, что появилось раньше - социальные сети или социальная изоляция", - приводят американские СМИ слова одного из авторов исследования, профессора в Питтсбургском университете Элизабет Миллер.

"Вполне возможно, что молодые люди, которые изначально чувствовали себя социально изолированными, создали социальные сети. Или возможно рост использования соцсетей каким-то образом привел к чувству изоляции от реального мира", - добавила она.

В исследовании отмечается, что использование социальных сетей более чем два часа в день удваивает шансы испытать социальную изоляцию. Ученые отмечают, что чем больше времени человек проводит в соцсети, тем меньше у него остается на реальную жизнь.

Кроме того, заключают исследователи, идеализированные представления о жизни других людей могут вызывать чувство зависти.

Исследователи изучали такие соцсети как Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Snapchat и Tumblr.