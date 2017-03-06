ФБР узнало, что российские хакеры вымогали деньги у некоторых политических организаций в США - СМИ

Российские хакеры проводят кибератаки против ряда придерживающихся либеральных взглядов американских политических организаций и затем шантажируют их, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на источники, связанные с расследованием ФБР и частных охранных фирм.

По мнению экспертов в сфере безопасности, методы хакеров указывают на группу Cozy Bear, которую в США считают связанной с российским правительством, а также ответственной за взлом серверов Национального комитета Демократической партии США.

Однако до сих пор Cozy Bear не были отмечены в попытках получить выкуп от своих "жертв", уточняет "Блумберг".

По данным расследования, не менее десяти организаций либеральной ориентации стали жертвами шантажа с момента последних президентских выборов в США. Хакеры получали доступ к электронным сообщениям, содержащим чувствительную информацию, а затем требовали заплатить деньги, угрожая в противном случае выложить эти сведения в открытый доступ. К угрозам хакеры прикладывали образцы украденной информации.

"Блумберг" пишет, что требования шантажистов варьировались от $30 тыс. до $150 тыс. в пересчете на биткоины. При этом некоторые из тех, кто подвергался шантажу, предпочли заплатить, хотя гарантий выполнения хакерами своих обязательств практически не было.

Агентство также приводит пример украденной информации. В переписке одной из НКО обсуждалось, как возместить часть затрат активистам, которые вышли на акции протеста против президента США Дональда Трампа.

Среди организаций, подвергшийся кибератакам и шантажу, "Блумберг" упоминает компанию Arabella Advisors и Центр прогресса США, который активно призывал к расследованию контактов между окружением Д.Трампа и российскими официальными лицами.

Кроме этого, согласно одному из источников, хакеры крали документы с популярных интернет-приложений, используемых в офисах.

Источники "Блумберга" считают, что подобная активность может свидетельствовать о новых попытках вмешательства России в функционирование политической системы США.

"Блумберг" также пишет, что неизвестно, сообщали ли Д.Трампу и его советникам о ходе этого расследования.

ФБР отказалось от комментариев по вопросу данных кибератак.