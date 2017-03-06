Женщины составляют около 29% госслужащих в Азербайджане

Женщины составляют 50,1% населения Азербайджана, и по данным на начало января 2017 года их число составляет 4 млн 918,8 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике в связи с Международным женским днем 8 марта
По данным статистики, 54,8% женщин находятся в репродуктивном возрасте, в среднем каждые десять женщин рожают 20 детей.
Из появившихся на свет в 2016 году в Азербайджане 159,5 тыс. новорожденных 46,8% составили девочки.
В настоящее время в стране действуют 18 родильных домов, 137 женских консультаций, 250 детских поликлиник,
Согласно статистическим данным, женщины составляют 48,2% занятого населения страны. Среди работников общеобразовательных учреждений доля представительниц прекрасного пола составляет 78,1%, в средне-специальных образовательных учреждениях – 76,1%, вузах – 51,9%. На долю женщин приходится 64,9% медиков страны.
Девочки составляют 46,5% от общего числа учеников общеобразовательных учреждений, 66,4% - средних специальных учебных заведений, 48,3% от общего числа студентов высших учебных заведений.
Доля женщин среди общего числа научных работников составляет 53,3%, число докторантов-женщин в Азербайджане возросло в 2,2 раза за последние 5 лет.
Женщины составляют 28,7% госслужащих страны, 20,9% от общего числа предпринимателей и 40,2% от работников сферы физкультуры и спорта.
По данным статистики, 16,8% депутатов главного законодательного органа страны, Милли Меджлиса, также составляют женщины.
По итогам последних муниципальных выборов, количество представленных в муниципалитетах женщин, увеличившись в шесть раз, достигло 5236, что составляет 35% от общего числа работников муниципальных органов.
Удельный вес женщин, получивших водительские удостоверения в Азербайджане в 2016 году, составляет 6,5% в общем количестве лиц, имеющих водительские права.
Н.Аббасова
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