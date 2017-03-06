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Регион 06.03.2017 15:51

Меркель призвала Турцию к хладнокровию

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Турцию сохранять хладнокровие в сложившейся между двумя странами ситуации, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на ее представителя Штеффена Зайберта.

"Хочу сказать нашим турецким партнерам: позвольте нам говорить открыто и с долей критики, но и позвольте нам помнить особенное значение наших тесных взаимоотношений, и давайте позволим главенствовать хладнокровию", - заявил Ш.Зайберт.

Накануне президент Турции сравнил политику Берлина в отношении Анкары с действиями нацистов. На прошлой неделе власти двух германских городов отменили выступления двух турецких министров. После этого отношения между двумя сторонами накалились.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, КАНЦЛЕР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]