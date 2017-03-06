Меркель призвала Турцию к хладнокровию

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Турцию сохранять хладнокровие в сложившейся между двумя странами ситуации, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на ее представителя Штеффена Зайберта.

"Хочу сказать нашим турецким партнерам: позвольте нам говорить открыто и с долей критики, но и позвольте нам помнить особенное значение наших тесных взаимоотношений, и давайте позволим главенствовать хладнокровию", - заявил Ш.Зайберт.

Накануне президент Турции сравнил политику Берлина в отношении Анкары с действиями нацистов. На прошлой неделе власти двух германских городов отменили выступления двух турецких министров. После этого отношения между двумя сторонами накалились.