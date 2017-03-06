ЦИК прекратил депутатские полномочия Мехрибан Алиевой в связи с назначением первым вице-президентом Азербайджана

Центризбирком Азербайджана на заседании в понедельник принял решение о прекращении депутатских полномочий Мехрибан Алиевой в связи с назначением ее первым вице-президентом страны.

«Мехрибан Алиева трижды подряд избиралась депутатом Милли Меджлиса и проявила целеустремленность и профессионализм в выполнении своих депутатских обязанностей», - заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, в связи с назначением М.Алиевой первым вице-президентом Азербайджана она обратилась в Центризбирком по вопросу снятия с нее полномочий депутата Милли Меджлиса.

Р.Бабаев