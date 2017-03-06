Азерэнержи в январе-феврале увеличил выработку электроэнергии на 2%

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе-феврале 2017 года произвело 4 млрд 72 млн кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе общества.
Как сообщалось, в январе-феврале 2016 года Азерэнержи выработала около 4 млрд кВт/час электроэнергии. Таким образом, в январе-феврале 2017 года рост выработки составил 1,8%.
В феврале «Азерэнержи» выработало 1,908 млрд кВт/час электроэнергии.
"В целом объем выработки электроэнергии в Азербайджана в январе-феврале 2017 года составил 4,137 млрд кВт/час, в том числе в феврале – 1,937 млрд кВт/час", - отметили в обществе.
Азерэнержи в 2016 году выработала 22,6 млрд кВт/час электроэнергии.
Н.Аббасова
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