Азерэнержи в январе-феврале увеличил выработку электроэнергии на 2%

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе-феврале 2017 года произвело 4 млрд 72 млн кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе общества.

Как сообщалось, в январе-феврале 2016 года Азерэнержи выработала около 4 млрд кВт/час электроэнергии. Таким образом, в январе-феврале 2017 года рост выработки составил 1,8%.

В феврале «Азерэнержи» выработало 1,908 млрд кВт/час электроэнергии.

"В целом объем выработки электроэнергии в Азербайджана в январе-феврале 2017 года составил 4,137 млрд кВт/час, в том числе в феврале – 1,937 млрд кВт/час", - отметили в обществе.

Азерэнержи в 2016 году выработала 22,6 млрд кВт/час электроэнергии.

Н.Аббасова