Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.8604 RUR   0.0301 GBR   2.1555 TRY   0.4722

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.33 Brent   55.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 8 Мар 12° 9 Мар 13°

ТЭК 06.03.2017 16:14

Азерэнержи в январе-феврале увеличил выработку электроэнергии на 2%

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе-феврале 2017 года произвело 4 млрд 72 млн кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе общества.

Как сообщалось, в январе-феврале 2016 года Азерэнержи выработала около 4 млрд кВт/час электроэнергии. Таким образом, в январе-феврале 2017 года рост выработки составил 1,8%.

В феврале «Азерэнержи» выработало 1,908 млрд кВт/час электроэнергии.

"В целом объем выработки электроэнергии в Азербайджана в январе-феврале 2017 года составил 4,137 млрд кВт/час, в том числе в феврале – 1,937 млрд кВт/час", - отметили в обществе.

Азерэнержи в 2016 году выработала 22,6 млрд кВт/час электроэнергии.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, ВЫРАБОТКА


Похожие новости


Азерэнержи в январе увеличила выработку электроэнергии на 5,5% Азерэнержи увеличил в 2016г выработку электроэнергии на 0,4% Азерэнержи сократил за 10 месяцев выработку электроэнергии на 1% Азерэнержи сократил за 9 месяцев выработку электроэнергии на 2% Азерэнержи сократил в январе-августе выработку электроэнергии на 3% Азерэнержи сократил в январе-мае выработку электроэнергии на 6%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]