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СНГ 06.03.2017 16:53

Взрыв на украинской шахте "Степовая" произошел во время ремонтных работ, точная причина устанавливается - вице-премьер Зубко

Авария 2 марта на "Шахте "Степовая" госпредприятия "Львовуголь", в результате которой погибли восемь человек, произошла во время ремонтных работ, однако точная причина взрыва метана все еще устанавливается, сообщил вице-премьер - глава Минрегионстроя Геннадий Зубко.

"Это первый случай, когда на западе Украины произошла такая трагедия", - сказал Г.Зубко на брифинге в Киеве в понедельник по итогам заседания правительственной комиссии, занимающейся расследованием причин аварии на "Степовой".

По его словам, в настоящее время на шахте ведутся только ремонтные работы: необходимо откачать воду и снизить уровень метана, чтобы на месте установить причины аварии.

Г.Зубко уточнил, что все пострадавшие - горняки, которые вели ремонтные работы. По его словам, погибшие уже похоронены, а 23 человека, которым потребовалась медицинская помощь, находятся в удовлетворительном состоянии.

2 марта в полдень на шахте "Степовая" произошел взрыв с последующим обрушением породы. В результате взрыва погибли восемь горняков. На лечении находятся 23 шахтера.

Вице-премьер отметил также, что в рамках расследования аварии необходимо изучить причины, почему угольная отрасль оказалась в таком плохом экономическом состоянии, и добыча угля на этой шахте упала с 2,5 млн тонн до 0,5 млн тонн.

По его словам, ответственность за аварию лежит, как на уровне шахты, как и на уровне ГП "Львовуголь".

Г.Зубко сообщил также, что стоит задача разблокировать счета шахты "Степовая".

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Тэги: ШАХТА, АВАРИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]