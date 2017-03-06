Авария 2 марта на "Шахте "Степовая" госпредприятия "Львовуголь", в результате которой погибли восемь человек, произошла во время ремонтных работ, однако точная причина взрыва метана все еще устанавливается, сообщил вице-премьер - глава Минрегионстроя Геннадий Зубко.
"Это первый случай, когда на западе Украины произошла такая трагедия", - сказал Г.Зубко на брифинге в Киеве в понедельник по итогам заседания правительственной комиссии, занимающейся расследованием причин аварии на "Степовой".
По его словам, в настоящее время на шахте ведутся только ремонтные работы: необходимо откачать воду и снизить уровень метана, чтобы на месте установить причины аварии.
Г.Зубко уточнил, что все пострадавшие - горняки, которые вели ремонтные работы. По его словам, погибшие уже похоронены, а 23 человека, которым потребовалась медицинская помощь, находятся в удовлетворительном состоянии.
2 марта в полдень на шахте "Степовая" произошел взрыв с последующим обрушением породы. В результате взрыва погибли восемь горняков. На лечении находятся 23 шахтера.
Вице-премьер отметил также, что в рамках расследования аварии необходимо изучить причины, почему угольная отрасль оказалась в таком плохом экономическом состоянии, и добыча угля на этой шахте упала с 2,5 млн тонн до 0,5 млн тонн.
По его словам, ответственность за аварию лежит, как на уровне шахты, как и на уровне ГП "Львовуголь".
Г.Зубко сообщил также, что стоит задача разблокировать счета шахты "Степовая".
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