Безработица в городах Китая осталась в районе 4% в 2016 году

Уровень зарегистрированной безработицы в городах Китая на конец 2016 года составлял 4,02%, свидетельствуют официальные данные.
По словам министра трудовых ресурсов и социального обеспечения Инь Вэйминя, в прошлом году для городских жителей было создано 13,14 млн рабочих мест. Он отметил также, что центральное правительство выделило 30 млрд юаней ($4,36 млрд) на повторное трудоустройство рабочих, которые пострадали из-за сокращения производственных мощностей в стране.
Несмотря на замедление темпов экономического роста, в последние годы Китай, создавая ежегодно рабочие места для 13 млн городских жителей, сохранял стабильность в области занятости, сообщает агентство "Синьхуа". В 2017 году стране предстоит вновь трудоустроить около 500 тыс. человек в связи с продолжающимися сокращениями избыточных производственных мощностей.
Уровень безработицы среди городского населения Китая остается в районе 4% с начала 2015 года. Более того, с конца 2002 года колебания показателя не превышали 0,3 процентного пункта. В третьем квартале 2016 года он составлял 4,04%.
Как писала ранее The Financial Times, этот показатель является основным индикатором безработицы для властей КНР, однако многие критикуют его за недостаточную репрезентативность, которая и является причиной такой стабильности. В частности, показатель учитывает только жителей, официально проживающих в городских районах и зарегистрированных на местной бирже труда. Таким образом, данный индикатор не только игнорирует китайцев, не состоящих на учете на бирже труда, но и сотни миллионов работников-мигрантов, отмечало издание.
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