Добыча нефти в Азербайджане в феврале составила 776,4 тыс. б/с, договоренности с ОПЕК и не-ОПЕК выполнены на 214% - Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в феврале 2017 года составил 776,4 тыс. баррелей, сообщается в информации министерства энергетики республики.
«Ежесуточный объем добычи нефти в феврале Азербайджане составил 776,4 тыс. баррелей против 793,9 тыс. баррелей в январе. В письме Мониторингового комитета, поступившего в Минэнерго, отмечается, что Азербайджан выполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти на 214%», -отмечается в информации.
Мониторинговый комитет в своем письме также отметил, что Азербайджан является одной из стран, играющих ведущую роль в процессе сокращения добычи нефти, и без вклада таких стран ОПЕК и государства вне картеля выполнили бы свои январские обязательства по сокращению добычи нефти менее, чем на 86%.
По информации Минэнерго республики, в феврале ежесуточный объем добычи сырой нефти в Азербайджане составил 726,4 тыс. баррелей, конденсата - 50 тыс. баррелей.
Ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в феврале составил 604,1 тыс. баррелей нефти, 50 тыс. баррелей конденсата и 26,8 тыс. баррелей нефтепродуктов.
«Таким образом, Азербайджан полностью выполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тыс. баррелей в сутки», - отмечается в информации.
10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Согласно договоренности, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.
Соглашение заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривает возможность продления его сроков, отмечает министерство энергетики Азербайджана.
Н.Аббасова
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