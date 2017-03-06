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Дальнее зарубежье 06.03.2017 19:51

Новое соглашение о сотрудничестве между Арменией и ЕС может быть готово к подписанию в мае-июне - посол Польши

Новое рамочное соглашение о сотрудничестве между Арменией и Евросоюзом может быть готово в мае-июне, заявил в понедельник посол Польши в Ереване Ежи Новаковский.

"По содержательной части переговоры уже завершены, осталась техническая работа. По содержанию он должен напоминать договор об ассоциации (который не был подписан в 2013 году - ИФ), но без раздела о свободной торговле, поскольку Армения является членом ЕАЭС. Документ уже может быть готов (к подписанию - ИФ) в мае-июне", - сказал Е.Новаковский журналистам.

По итогам переговоров с председателем Совета Европы Дональдом Туском 27 февраля президент Армении Серж Саргсян заявил о завершении переговоров по новому правовому документу - соглашению о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве.

"Документ отражает всю глубину реальных отношений Армении и ЕС", - заявил С.Саргсян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]