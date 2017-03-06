Новое соглашение о сотрудничестве между Арменией и ЕС может быть готово к подписанию в мае-июне - посол Польши

Новое рамочное соглашение о сотрудничестве между Арменией и Евросоюзом может быть готово в мае-июне, заявил в понедельник посол Польши в Ереване Ежи Новаковский.
"По содержательной части переговоры уже завершены, осталась техническая работа. По содержанию он должен напоминать договор об ассоциации (который не был подписан в 2013 году - ИФ), но без раздела о свободной торговле, поскольку Армения является членом ЕАЭС. Документ уже может быть готов (к подписанию - ИФ) в мае-июне", - сказал Е.Новаковский журналистам.
По итогам переговоров с председателем Совета Европы Дональдом Туском 27 февраля президент Армении Серж Саргсян заявил о завершении переговоров по новому правовому документу - соглашению о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве.
"Документ отражает всю глубину реальных отношений Армении и ЕС", - заявил С.Саргсян.
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