Могерини объявила о создании в ЕС органа военного планирования и управления для небоевых военных миссий

Совет ЕС на уровне глав МИД одобрил создание европейского Органа военного планирования и управления для небоевых военных миссий (MPCC - Military planning and conduct capability), заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Cегодня мы решили утвердить создание Органа военного планирования и управления для небоевых военных миссий", - сказала она журналистам в Брюсселе.
Мамедъяров и Лавров подписали план межмидовских консультаций – МИД Азербайджана
ЦИК прекратил депутатские полномочия Мехрибан Алиевой в связи с назначением первым вице-президентом Азербайджана
Большинство аспектов карабахского урегулирования поддаются решению, но по двум-трем необходимы дополнительные усилия - Лавров
Курс манат/доллар на 7 марта - 1,7548 AZN/$1
Минсельхоз Азербайджана прогнозирует в 2017г рост урожая табака в 2,8 раза
Отправка в море второго опорного блока для добывающей платформы в рамках Стадия-2 разработки Шах-Дениз намечена на следующую неделю - SOCAR
УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию полузащитника ЦСКА Еременко
Женщины составляют около 29% госслужащих в Азербайджане
Американские психологи утверждают, что социальные сети обостряют чувство одиночества
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Кюрдамире и Зардобе. Фоторепортаж
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»