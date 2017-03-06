Могерини объявила о создании в ЕС органа военного планирования и управления для небоевых военных миссий

Совет ЕС на уровне глав МИД одобрил создание европейского Органа военного планирования и управления для небоевых военных миссий (MPCC - Military planning and conduct capability), заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Cегодня мы решили утвердить создание Органа военного планирования и управления для небоевых военных миссий", - сказала она журналистам в Брюсселе.