Багдад приветствует планы Трампа исключить Ирак из списка стран, гражданам которым временно запрещено въезжать в США

Власти Ирака положительно отреагировали на информацию о том, что президент США Дональд Трамп может исключить их страну из списка государств, гражданами которых временно запрещено въезжать в США, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Это решение является важным шагом в правильном направлении, оно укрепляет стратегический альянс между Вашингтоном и Багдадом по многим пунктам и по их первостепенной линии - войне с терроризмом", - говорится в заявлении иракского МИД.

Д.Трамп, как ожидается, позднее в понедельник должен подписать новый указ о миграционной политике в отношении ряда арабских стран. По информации некоторых СМИ, обновленный указ не будет затрагивать граждан Ирака, а также владельцев "грин-карт".