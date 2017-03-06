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Дальнее зарубежье 06.03.2017 19:30

Багдад приветствует планы Трампа исключить Ирак из списка стран, гражданам которым временно запрещено въезжать в США

Власти Ирака положительно отреагировали на информацию о том, что президент США Дональд Трамп может исключить их страну из списка государств, гражданами которых временно запрещено въезжать в США, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Это решение является важным шагом в правильном направлении, оно укрепляет стратегический альянс между Вашингтоном и Багдадом по многим пунктам и по их первостепенной линии - войне с терроризмом", - говорится в заявлении иракского МИД.

Д.Трамп, как ожидается, позднее в понедельник должен подписать новый указ о миграционной политике в отношении ряда арабских стран. По информации некоторых СМИ, обновленный указ не будет затрагивать граждан Ирака, а также владельцев "грин-карт".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, США, МИГРАЦИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]