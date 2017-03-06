ЕБРР в 2016г увеличил чистую прибыль на четверть, до около 1 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году увеличил чистую прибыль на 25% по сравнению с финансовым результатом за предыдущий год, до порядка 1 млрд евро, говорится в сообщении на сайте ЕБРР.
Рентабельность капитала банка по итогам прошлого года составила 5,5%.
ЕБРР в 2015 году заработал 802 млн евро чистой прибыли, в 2014 году получил чистый убыток в размере 568 млн евро из-за экономической ситуации в РФ и на Украине.
Банк в прошлом году профинансировал 378 проектов на сумму 9,4 млрд евро.
Доля NPL в кредитном портфеле ЕБРР за прошлый год сократилась до 5,5% с 5,9% годом ранее.
А.Азизов
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