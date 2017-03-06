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Финансы 06.03.2017 17:03

ЕБРР в 2016г увеличил чистую прибыль на четверть, до около 1 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году увеличил чистую прибыль на 25% по сравнению с финансовым результатом за предыдущий год, до порядка 1 млрд евро, говорится в сообщении на сайте ЕБРР.

Рентабельность капитала банка по итогам прошлого года составила 5,5%.

ЕБРР в 2015 году заработал 802 млн евро чистой прибыли, в 2014 году получил чистый убыток в размере 568 млн евро из-за экономической ситуации в РФ и на Украине.

Банк в прошлом году профинансировал 378 проектов на сумму 9,4 млрд евро.

Доля NPL в кредитном портфеле ЕБРР за прошлый год сократилась до 5,5% с 5,9% годом ранее.

А.Азизов

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Тэги: ЕБРР, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]