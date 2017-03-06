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ТЭК 06.03.2017 17:12

Отправка в море второго опорного блока для добывающей платформы в рамках Стадия-2 разработки Шах-Дениз намечена на следующую неделю - SOCAR

Отправка в море второго опорного блока для добывающей платформы, строящейся в рамках проекта Стадия-2 разработки азербайджанского месторождения Шах-Дениз, намечена на следующую неделю, сообщается в сообщении компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Как сообщалось ранее, первый опорный блок для платформы был отправлен в море 1 сентября 2016 года.

«Отправка в море второго опорного блока платформы запланирована на следующую неделю. В рамках проекта к выполнению строительных работ в Азербайджане привлечено более 24 тыс. человек, из которых 80% - граждане республики», - отмечается в информации компании, опубликованное в соцсетях.

Как сообщалось ранее, первое верхнее строение для I-го опорного блока будет отправлено в море в мае 2017 года, второе – в августе текущего года.

Контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" также являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15.5%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Акционеры консорциума «Шах-Дениз» 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

Стоимость «Стадии-2» оценивается в $23,8 млрд. Годовой объем добычи в рамках «Стадии-2» составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Европу начнутся в начале 2020 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ПЛАТФОРМА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]