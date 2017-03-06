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Спорт 06.03.2017 18:19

Генсек АФФА и президент ФФХ обсудили сотрудничество

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов обсудил вопросы сотрудничества с президентом Федерации футбола Хорватии (ФФХ) Давором Шукером, сообщает пресс-служба АФФА.

В ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире ФФХ, Э.Мамедов представил своему коллеге свою предвыборную платформу в исполком УЕФА.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОРВАТИЯ, ФУТБОЛ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]