Генсек АФФА и президент ФФХ обсудили сотрудничество

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов обсудил вопросы сотрудничества с президентом Федерации футбола Хорватии (ФФХ) Давором Шукером, сообщает пресс-служба АФФА.
В ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире ФФХ, Э.Мамедов представил своему коллеге свою предвыборную платформу в исполком УЕФА.
Ф.Исазаде
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