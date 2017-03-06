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Внутренняя политика 06.03.2017 18:08

Президент Алиев поздравил женщин с 8 марта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил женщин страны с Международным женским днем – 8 марта, сообщает сайт главы государства.

«Положение, которое азербайджанская женщина исторически занимала в обществе, имеет исключительное значение как главный фактор, открывающий путь к важным достижениям во всех сферах нашей жизни, и обеспечивающий наше развитие», - говорится в тексте поздравлении.

Президент подчеркнул, что матери Азербайджана и сегодня с честью справляются с возложенной на них обязанностью воспитания достойных сыновей, преданных идеологии азербайджанства.

«Сегодня выросло поколение, чья душа переполнена безграничной любовью к нашей стране, которое, считая Родину священной, как мать, готово защищать каждую пядь нашей земли, поколение, являющееся ровесником нашей независимости. Это – самый большой вклад азербайджанской женщины в нашу современную государственность», - отметил И.Алиев.

Президент выразил уверенность, что женщины и впредь будут вносить новые оттенки в жизнь азербайджанского общества и вписывать яркие страницы в летопись независимости постоянно обновляющегося Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЖЕНЩИНЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]