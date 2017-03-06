Президент Алиев поздравил женщин с 8 марта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил женщин страны с Международным женским днем – 8 марта, сообщает сайт главы государства.
«Положение, которое азербайджанская женщина исторически занимала в обществе, имеет исключительное значение как главный фактор, открывающий путь к важным достижениям во всех сферах нашей жизни, и обеспечивающий наше развитие», - говорится в тексте поздравлении.
Президент подчеркнул, что матери Азербайджана и сегодня с честью справляются с возложенной на них обязанностью воспитания достойных сыновей, преданных идеологии азербайджанства.
«Сегодня выросло поколение, чья душа переполнена безграничной любовью к нашей стране, которое, считая Родину священной, как мать, готово защищать каждую пядь нашей земли, поколение, являющееся ровесником нашей независимости. Это – самый большой вклад азербайджанской женщины в нашу современную государственность», - отметил И.Алиев.
Президент выразил уверенность, что женщины и впредь будут вносить новые оттенки в жизнь азербайджанского общества и вписывать яркие страницы в летопись независимости постоянно обновляющегося Азербайджана.
Р.Бабаев
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