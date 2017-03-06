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СНГ 06.03.2017 20:07

Компартия Армении в случае победы на парламентских выборах обещает развивать отношения с РФ, бороться против цветных революций

Коммунистическая партия Армении придает большую важность развитию отношений с Россией, заявил в понедельник представитель партии Вазген Сафарян.

"Мы придаем большую важность развитию отношений с Россией и другими странами-членами ОДКБ, а также укреплению экономических и политических связей с Ираном и Грузией", - сказал В.Сафарян журналистам, представляя предвыборную программу партии в преддверии парламентских выборов 2 апреля.

По его словам, Компартия в случае победы на выборах обещает вести последовательную борьбу против цветных революций.

"Бороться против западных новых явлений - гомосексуализма, однополых браков, трансгендеров и других чуждых менталитету армянского народа явлений. Бороться в Армении против активизации сил, готовящих цветные революции сомнительного происхождения", - сказал В.Сафарян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, КОММУНИСТЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]