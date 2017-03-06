Компартия Армении в случае победы на парламентских выборах обещает развивать отношения с РФ, бороться против цветных революций

Коммунистическая партия Армении придает большую важность развитию отношений с Россией, заявил в понедельник представитель партии Вазген Сафарян.
"Мы придаем большую важность развитию отношений с Россией и другими странами-членами ОДКБ, а также укреплению экономических и политических связей с Ираном и Грузией", - сказал В.Сафарян журналистам, представляя предвыборную программу партии в преддверии парламентских выборов 2 апреля.
По его словам, Компартия в случае победы на выборах обещает вести последовательную борьбу против цветных революций.
"Бороться против западных новых явлений - гомосексуализма, однополых браков, трансгендеров и других чуждых менталитету армянского народа явлений. Бороться в Армении против активизации сил, готовящих цветные революции сомнительного происхождения", - сказал В.Сафарян.
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