Компартия Армении в случае победы на парламентских выборах обещает развивать отношения с РФ, бороться против цветных революций

Коммунистическая партия Армении придает большую важность развитию отношений с Россией, заявил в понедельник представитель партии Вазген Сафарян.

"Мы придаем большую важность развитию отношений с Россией и другими странами-членами ОДКБ, а также укреплению экономических и политических связей с Ираном и Грузией", - сказал В.Сафарян журналистам, представляя предвыборную программу партии в преддверии парламентских выборов 2 апреля.

По его словам, Компартия в случае победы на выборах обещает вести последовательную борьбу против цветных революций.

"Бороться против западных новых явлений - гомосексуализма, однополых браков, трансгендеров и других чуждых менталитету армянского народа явлений. Бороться в Армении против активизации сил, готовящих цветные революции сомнительного происхождения", - сказал В.Сафарян.