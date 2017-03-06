В Казани поймали предполагаемых убийц африканского студента

Сотрудники полиции Татарстана задержали двоих подозреваемых в убийстве студента из Чада.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" источник в правоохранительных органах, задержанные являются приверженцами одной из современных молодежных субкультур.

Ранее сообщалось, что тело 24-летнего гражданина Республики Чад, студента Казанского (Поволжского) федерального университета с множественными колото-резанными ранами груди и черепно-мозговой травмой было обнаружено у дома по улице А.Кутуя вечером 16 февраля.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Глава Татарстана обещал вознаграждение в 1,5 млн рублей за информацию об убийстве африканского студента.