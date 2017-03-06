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СНГ 06.03.2017 20:20

В Казани поймали предполагаемых убийц африканского студента

Сотрудники полиции Татарстана задержали двоих подозреваемых в убийстве студента из Чада.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" источник в правоохранительных органах, задержанные являются приверженцами одной из современных молодежных субкультур.

Ранее сообщалось, что тело 24-летнего гражданина Республики Чад, студента Казанского (Поволжского) федерального университета с множественными колото-резанными ранами груди и черепно-мозговой травмой было обнаружено у дома по улице А.Кутуя вечером 16 февраля.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Глава Татарстана обещал вознаграждение в 1,5 млн рублей за информацию об убийстве африканского студента.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, УБИЙСТВО, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]