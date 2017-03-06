День открытых дверей объявлен в воинских частях Азербайджана

День открытых дверей в связи с праздником Новруз байрам объявлен в воинских частях Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Двери воинских частей будут открыты для посетителей 20 марта, в соответствие с распоряжением министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Представители общественности и СМИ смогут в указанный день ознакомиться с созданными в воинских частях жилищными и бытовыми условиями и побывать в служебных и административных зданиях, солдатских общежитиях и столовых.

Будут созданы условия для встречи военнослужащих с родными и близкими. В День открытых дверей предусмотрена организация концертных программ и культурно-массовых мероприятий.

Р.Бабаев