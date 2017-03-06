Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.8604 RUR   0.0301 GBR   2.1555 TRY   0.4722

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.33 Brent   55.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 9 Мар 13° 10 Мар 12°

Внутренняя политика 06.03.2017 19:03

День открытых дверей объявлен в воинских частях Азербайджана

День открытых дверей в связи с праздником Новруз байрам объявлен в воинских частях Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Двери воинских частей будут открыты для посетителей 20 марта, в соответствие с распоряжением министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Представители общественности и СМИ смогут в указанный день ознакомиться с созданными в воинских частях жилищными и бытовыми условиями и побывать в служебных и административных зданиях, солдатских общежитиях и столовых.

Будут созданы условия для встречи военнослужащих с родными и близкими. В День открытых дверей предусмотрена организация концертных программ и культурно-массовых мероприятий.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, ОТКРЫТЫЕ/ДВЕРИ, НОВРУЗ


Похожие новости


ВС Азербайджана могут поразить любую цель на оккупированных территориях - президент В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накопилось около $48 млн. Руководство Минобороны Азербайджана ознакомилось с ситуацией в прифронтовой зоне В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накопилось около $50 млн. В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накопилось более $47 млн. Министр обороны Азербайджана распорядился об усилении боевой подготовки военнослужащих в прифронтовой зоне

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]